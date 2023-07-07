В Якутске произошло ДТП, где пострадало пять человек

Фото: соцсети

7 июля в 4 утра на улице Чернышевского, 22/2 столкнулись два автомобиля Тойота Ипсум и Тойота Хайлюкс Сурф, сообщает Управление Госавтоинспекции МВД по Якутии.

Фото: t.me/dtp_ykt

Сообщается, что от сильного удара Сурф перевернулся на проезжей части дороги. На фото видно, что обе машины просто всмятку. Но к счастью, обошлось без летального исхода.

Всего пострадало пять человек. Водитель и два пассажира Ипсума госпитализированы в больницу. Водитель 1996 г.р. и пассажир Сурфа были пристегнуты и пострадали меньше. Им назначено амбулаторное лечение. Водитель Сурф был трезв.

По факту ДТП проводится проверка. Подробная информация будет позже.

Фото: t.me/dtp_ykt

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