«Горящий матрас упал от соседа сверху на наш балкон». Что говорят жильцы горевшего общежития в Якутске

Фото: aartykru

Как рассказали «КП — Якутия» жильцы общежития на Семена Данилова в Якутске, их квартира сгорела из-за курящего соседа сверху.

«Курили на балконе. Там, скорее всего, загорелся матрас или еще какая-то одежда, которая упала к нам и впоследствии устроила пожар», — сообщили нам.

Фото: aartykru

Сейчас они переехали к родителям и собираются подать в суд на соседей сверху. Однако, по их словам, наверху живет далеко не благополучная семья. Смогут ли они возместить ущерб, вопрос сложный.

Сам сосед отрицает свою вину.

Фото: aartykru

Напомним, пожар в пятиэтажном жилом доме на улице Семена Данилов произошел ранним утром 4 июля. Пожарные прибыли на место происшествия через 5 минут после вызова. На момент их прибытия балкон горел открытым огнем.

Фото: aartykru

С места были эвакуированы 40 человек. В результате пожара повреждены комната и балкон одной квартиры на общей площади 23 кв.м., мебель на балконе второй квартиры на площади 0,5 кв.м.

Предположительная причина — неосторожность при курении, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

Фото: aartykru

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