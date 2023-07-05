Избили до смерти. Следователи Якутии раскрыли тяжелое преступление 27-летней давности

Фото: СУ СК РФ по Якутии

Следователи из Алданского района СУ СК России по Якутии завершили расследование дела, произошедшего в 1996 году и долго остававшееся нераскрытым. Об этом сообщают пресс-службы СУ СК РФ по Якутии и прокуратуры республики.

Фигурантами уголовного дела по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» стали 54 и 64-летние обвиняемые. Им тогда было по 27 и 37 лет.

По версии следствия, в 1996 году обвиняемые избили пострадавшего возле кладбища на территории поселка Верхний Куранах руками, ногами и деревянной палкой из-за своих личных разборок. Затем тело завернули в одеяло и перетащили к обочине дороги. От полученных повреждений избитый скончался на месте происшествия.

Один из обвиняемых после совершения преступления выехал на постоянное место жительства за пределы республики, второй – переехал в другой населенный пункт республики.

Дело долгое время оставалось нераскрытым. Отмечается, что благодаря слаженной работе сотрудников Следственного отдела по Алданскому району СУ СК и оперативной службы ОМВД РФ по Алданскому району проведен значительный объем работы по восстановлению событий, произошедших более 25 лет назад.

Расследование уголовного дела представляло особую сложность из-за того, что прошло уже много лет.

– Однако следствием проведен большой объем следственных действий, в том числе судебные экспертизы, по результатам которых добыты изобличающие подсудимых доказательства, – говорится в сообщении. Уголовное дело направлено в суд.

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