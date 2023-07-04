Пинал ногами и давал оплеухи. В Якутске обнародованы шокирующие кадры жестокого обращения мужчины над пожилой родственницей

Фото: скриншот видео

В Якутске 3 июля жители дома на проспекте Ленина при просмотре видеокамер наблюдения увидели совершенно дикую картину, пишет издание Sakhaday. Полное видео можно увидеть здесь.

По их словам, машина подвезла мужчину и пожилую женщину к одному из подъездов дома. Бабушка при этом явно была без сил. Она еле стояла на ногах, была только в одной блузке и подгузнике, без обуви. Ее спутник — тучный мужчина, скорее всего, родственник, всем своим видом выражал отвращение и брезгливость к пожилой женщине.

Вместо того, чтобы поднять бабушку на руки и унести в дом, мужчина заставил ее саму подниматься по лестнице. Когда силы у истощенной женщины закончились, то мужчина, вместо того, чтобы помочь, начал пинать ее ногами по спине и раздавать оплеухи. Свидетелем этой мерзкой сцены стал ребенок.

В итоге на помощь пожилой женщине пришла совершенно посторонняя девушка. Она подхватила ее и завела в подъезд. Родственник же брезгливо держал старушку за руку, отгораживаясь одеялом. В лифте помог еще один сосед, который в итоге и довел женщину до квартиры.

«Мы с соседями сейчас обсуждаем эту страшную ситуацию. Пока не удалось узнать, из какой они квартиры, личность этого человека. Но пара соседей узнали в нем не последнего человека», — рассказали жители дома.

Одна из жительниц дома написала заявление в полицию по поводу жестокого обращения. Надеемся, что правоохранительные органы проведут проверку.

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