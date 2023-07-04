Сгорел дотла. Что известно о пожаре двухэтажного дома в Олекминске

Фото: прокуратура Якутии

Страшный пожар произошел ночью 3 июля в Олекминске – около 22:50 поступило сообщение о пожаре в двухэтажном жилом доме на улице Карла Миллера, 89.

По данным МЧС, когда прибыла пожарная команда, крыша уже полыхала открытым огнем. Из гибнущего дома эвакуировалось 30 человек, в том числе восемь детей. Учреждения и организации пытались помогать тушению, подвозя водовозную технику. К сожалению, дом не удалось спасти, он сгорел дотла, по всей площади – 525 кв.м.

Фото: прокуратура Якутии

Отмечается, что пострадавших нет. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются. Для выяснения обстоятельств пожара на месте работает дознаватель МЧС России.

На тушение привлекались 24 человека личного состава и 4 единицы техники Государственной противопожарной службы республики.

Фото: администрация Олекминского района

На место пожара прибыли глава района Николай Харбин, прокурор района Максим Буцяк, руководство правоохранительных органов, коммунальных служб и администрации города Олекминска.

– Всем будет оказана необходимая помощь. Пункт временного размещения развернули в СК «Дружба», СК «Чароит» и в Реабилитационном центре, – отметил Николай Харбин.

По его словам, ему позвонил глава Якутии Айсен Николаев и поручил оказать всю необходимую помощь жителям сгоревшего дома и максимально помочь каждой семье

Также сейчас на базе НКЦ «Гармония» организован пункт помощи.

– Пострадавшие, кому некуда идти, будут размещены временно там. А также оперативно будет оказана помощь по восстановлению документов и другая необходимая поддержка, – сказал глава города Олекминска Сергей Щебляков.

По предварительным данным, дом был признан аварийным в декабре 2022 года. Прокуратура Олекминского района организовала проверку по факту пожара. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнём.

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