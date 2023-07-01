Мэрия Якутска: председатель СОНТ «Сатал» оставил без света более ста участков

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30 июня СОНТ «Сатал» в лице руководителя Виталия Шадрина отключил проходящую линию электропередачи в СОНТ «Забота», находящемуся в границах его территории, сообщает пресс-служба мэрии Якутска.

Причиной, якобы, являлось отсутствие договора о передаче электроэнергии. В результате более 100 участков остались без света. СОНТ «Сатал» имеет общий счетчик потребления электроэнергии всех СОНТ в районе Тулагино.

Председатели СОНТ разделились во мнениях. Председатель СОНТ «Забота» разъяснила, что напрямую оплачивает за электроэнергию ПАО «Якутскэнерго» и отключение линии считает незаконным.

Как объяснил Виталий Шадрин, у него возникли подозрения, что у «Заботы» имеется задолженность, поскольку не показывает показания счетчика.

О конфликте двух СОНТ стало известно от жителя СОНТ «Забота» Ивана Неустроева. Он отметил, что члены СОНТ «Забота» крайне возмущены самовольным отключением электроэнергии руководством СОНТ «Сатал». Немаловажно, что данный СОНТ был создан для людей с ограниченными возможностями.

– С этой проблемой я обратился к заместителю главы города Владимиру Аржакову, он поговорил с руководителем «Сатала» Виталием Шадриным, и уже к 21 ч. свет был включен. Жители СОНТ «Забота» благодарят Владимира Владимировича Аржакова за оперативное принятие мер. Но мы считаем, что корень проблемы еще не решен,

3 июля состоится совещание с «Якутскэнерго», где руководители СОНТ попробуют найти компромисс, чтобы таких ситуаций не возникало.

– Жители СОНТ «Забота» также беспокоятся, что зимой ситуация с отключением света может снова повториться. Просим Окружную администрацию города Якутска и «Якутскэнерго» взять под личный контроль и решить проблему здесь и сейчас, – говорит Неустроев.

Заместитель главы города Владимир Аржаков напомнил, что городская администрация ведет работу по содействию в передаче электрохозяйства СОНТ «Сатал» и СОНТ «Забота» в ведение ПАО «Якутскэнерго».

– Главным условием для реализации этой задачи является погашение всей имеющейся задолженности за потребленную энергию членами товариществ, – заявил чиновник.

Напомним, что 1 января около 7 утра в «Сатале» произошла авария на подстанции, после чего произошло аварийное отключение электроэнергии в домах.

Жители остались без отопления при -42 градусах мороза на улице. Микрорайон буквально начал замерзать – у жильцов полопались трубы канализации, радиаторы и септики, котлы. Под угрозой замерзания оказалась почти тысяча частных жилых домов.

Власти города объясняли, что Сатал является собственником электрических сетей. Поэтому администрация микрорайона несет полную ответственность за сохранность своих сетей.

— Вопрос передачи сетей от Сатала к Якутскэнерго необходимо решать. Надо посмотреть какие требования у энергетиков, — говорил глава Якутска Евгений Григорьев.

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