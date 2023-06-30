Фоторепортаж с первого дня работы городского пляжа в Якутске: детский смех и визги, забитые парковки, пьяных не видно

Фото: KP.RU

В пятницу, 30 июня, городской пляж Якутска в 202 микрорайоне наконец официально заработал. Открытие задержалось где-то на неделю, но в целом успели до выходных.

Корреспондент «КП — Якутия» отправился на место, чтобы проверить, как там обстоят дела, что там изменилось с прошлого года, и показать все читателям наглядно.

«Народу тьма, свободных мест на парковке не видно. На дамбе пробка. На самом пляже очень много детей. Тут повсюду слышно их смех, веселье и визги. На протоке катаются на водных лыжах», — описала пляж она.

Есть две вышки со спасателями. Три раздевалки, к каждой стоит очередь. Стоят палатки, где продают напитки и купальные принадлежности. Мусорные урны — через каждые 20 метров. В целом чисто.

Но устройств для мытья ног нет, а в прошлом году были. Люди поливают друг другу ноги из бутылки.

На 19 часов пьяных и полиции не видно.

Фото: KP.RU

Фото: KP.RU

Фото: KP.RU

Фото: KP.RU

В целом на территории чисто. Фото: KP.RU

Напомним, что завтра в Якутске прогнозируют до +35 градусов, местами до +38°.

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