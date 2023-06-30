«Красота неописуемая». Впечатления первых гостей Ысыаха Олонхо в Оймяконском районе

Фото: inyakutia.ru

В эти выходные, 1 и 2 июля, в селе Томтор Оймяконского района Якутии пройдет Ысыах Олонхо. Дорога сюда дальняя. И многие участники мероприятия еще в пути. Но кое-кто уже приехал.

Редакция «КП — Якутия» поговорила с ними и узнала их впечатления.Иннокентий и Семен здесь впервые. Приехали накануне, 29 июня, из Усть-Алданского района. Дорога заняла 26 часов.

«Мы ехали не спеша, спокойно. По пути отдыхали, спали, рыбачили, наслаждались видами природы. А она здесь красоты словами неописуемой, особенно горы после Хандыги и до Кюбеме. Хотя в самом Томторе горы уже не такие высокие», — рассказывает Иннокентий.

В местности Кюбеме, где нужно свернуть с федеральной трассы «Колыма» на автодорогу «Оймякон», гостей встречают томторцы, проводят обряд благословения. Здесь поставили палаточные столовые, дежурят ГАИ, медики.

На озере неподалеку можно покататься на катамаране, байдарке, порыбачить. Стоимость катамарана — 500 рублей за 30 минут.

Но многие, оказывается, здесь не задерживаются и проезжают мимо. Наши же герои не спешили, поэтому не преминули воспользоваться предложением.

«Нам повезло. Когда мы только приехали в Кюбеме, здесь ставили одну столовую. Сказали, что мы их первые гости, поэтому для нас все бесплатно. Бесплатная еда, кофе и за катамаран тоже денег не взяли», — делится собеседник редакции.

Он поделился видео с озера. Жаль только, что на кадрах горы выглядят ниже, чем в действительности, говорит он.

От Кюбеме до Томтора чуть больше 120 км.

Место, где пройдет Ысыах Олонхо, находится у въезда в село.

Иннокентий с Семеном остановились в школе.

«Здесь людей уже много из разных районов. Приехали даже с другого конца республики, из Верхневилюйского, Сунтарского. Даже не знаю, сколько дней они ехали. Сейчас сижу пью кофе в палаточной столовой у школы. Потом ждут дела», — описал происходящее гость.

Они привезли спецмашину, которая трансформируется в сцену.

Автоклуб Усть-Алданского района приехал работать в Томтор

Про дорогу, связь и комары

В районе Таттинского улуса дорога не очень, но проехать можно. На границе Оймяконского и Томпонского районов встретили женщин на небольшой машине. Сказали, что приехали из Якутска. От Хандыги до Кюбеме — отличное, ровное дорожное покрытие. От Кюбеме до конечного пункта состояние дороги в целом хорошее, но местами не очень.

Связь в Томторе есть, но интернет слабый.

Комаров не так уж много.

Граница Оймяконского и Томпонского районов

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