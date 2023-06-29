Стали известны подробности несчастного случая в Якутии, где мужчину насмерть придавило между двумя большегрузами

Фото: Госавтоинспекция Якутии

В полицию о несчастном случае в Ленском районе сообщили около 9:30 утра 28 июня, передает управление Госавтоинспекции по Якутии.

Это произошло на 4-м километре региональной автодороги «Мухтуя».

Прибывшим на место следователям и наряду ДПС водитель 1958 г.р. большегруза «Урал» рассказал, что он приехал, чтобы отбуксировать другую автомашину «Урал», принадлежащую его знакомому. Техника его знакомого сломалась на подъеме.

Фото: Госавтоинспекция Якутии

Он встал на своей машине впереди сломавшейся, чтобы можно было закрепить буксировочный трос. Знакомый стоял между большегрузами и регулировал расстояние. Длины троса не хватало для сцепки, поэтому водитель немного отпустил тормоза, чтобы подъехать поближе. Но «Урал» неожиданно покатился вниз по спуску и придавил стоявшего на его пути мужчину.

Фото: Госавтоинспекция Якутии

В результате наезда мужчина 1953 г.р. скончался на месте происшествия до приезда скорой.

У 65-летнего водителя более 40 лет стажа вождения. К административной ответственности за нарушения ПДД за последний год не привлекался, в момент происшествия был трезв.

По факту ДТП проводится проверка. Экспертиза выявит исправность или неисправность тормозов.

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