Стали известны подробности несчастного случая в Якутии, где мужчину насмерть придавило между двумя большегрузами

Фото: Госавтоинспекция Якутии
В полицию о несчастном случае в Ленском районе сообщили около 9:30 утра 28 июня, передает управление Госавтоинспекции по Якутии.
Это произошло на 4-м километре региональной автодороги «Мухтуя».
Прибывшим на место следователям и наряду ДПС водитель 1958 г.р. большегруза «Урал» рассказал, что он приехал, чтобы отбуксировать другую автомашину «Урал», принадлежащую его знакомому. Техника его знакомого сломалась на подъеме.
Фото: Госавтоинспекция Якутии
Он встал на своей машине впереди сломавшейся, чтобы можно было закрепить буксировочный трос. Знакомый стоял между большегрузами и регулировал расстояние. Длины троса не хватало для сцепки, поэтому водитель немного отпустил тормоза, чтобы подъехать поближе. Но «Урал» неожиданно покатился вниз по спуску и придавил стоявшего на его пути мужчину.
Фото: Госавтоинспекция Якутии
В результате наезда мужчина 1953 г.р. скончался на месте происшествия до приезда скорой.
У 65-летнего водителя более 40 лет стажа вождения. К административной ответственности за нарушения ПДД за последний год не привлекался, в момент происшествия был трезв.
По факту ДТП проводится проверка. Экспертиза выявит исправность или неисправность тормозов.
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