«Видите ли, местные мешают пьяным гулять ночью». Жители Мархи противостоят владельцу гостевого дома

Фото: скриншот видео

Товарищество собственников недвижимости «Айхал» в микрорайоне Марха Якутска потеряло сон, когда в их округе развернул бурную деятельность один предприниматель. Он отгрохал ныне модный барн-хаус и начал принимать гостей. С тех пор соседям покой только снится.

С таким письмом и просьбой предать их ситуацию огласке обратились местные жители к телеграм-каналу «КримЯкутия».

Вчера, 28 июня, конфликт перешел в открытое противостояние.

«Этот гостевой домик по факту является гадюшником, местом сбора шоуменов и алкашей. Каждый божий день там собирается всякий сброд, пьют, шумят и гуляют. Потом они пьяные идут гулять по всему участку. Мы, жители, всякий раз волнуемся, когда такое происходит. То, что произошло вчера, это для нас уже обыденность», — пишут жильцы.

По их словам, владелец заведения никак не реагирует на их просьбы. Главное для него — деньги, а все остальное — мелочи. А вчера он привел на разборки своих друзей.

«Он, видите ли, защищал права своих гостей, чтобы местные не мешали им гулять и шуметь», — возмущаются мархинцы.

Их мужчины тоже пошли разбираться с обнаглевшими гостями и хозяином дома. На место прибыла полиция.

«Как нам найти управу на этого деятеля? И как закрыть этот притон?» — вопрошают потерявшие покой люди.

На фото то, что учинили поддатые гости: мятые заборы, разбитые коммуникации и еще одна бессонная ночь.

Фото: «КримЯкутия»

Фото: «КримЯкутия»

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.