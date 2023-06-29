«Не надо демонизировать ЕГЭ». Интервью с учительницей Айной Стручковой из Якутска, подготовившей двух стобалльников ЕГЭ

Айна Михайловна Стручкова. Фото: управление образования Якутска

Редакция «КП — Якутия» писала в прошлом году про выпускника небольшой школы в отдаленном поселке Эльдикан Уть-Майского района Виталия Красикова, сдавшего сразу два ЕГЭ на максимальный балл — по русскому языку и литературе.

В этот раз мы хотим рассказать вам про учительницу из Якутска, подготовившую двух стобалльников. Ее зовут Айна Михайловна Стручкова, и работает она в Якутском городском лицее учительницей русского языка и литературы.

Ее выпускницы-стобалльницы — Нарияна Кириллина, русский язык, и Полина Евсеенко, литература.

Скромно написала: у меня 100 баллов

«О результатах мы узнали первыми, — говорит Айна Михайловна. — Я состою в московских группах. И вот там ночью, где-то в 6-7 утра по нашему времени, сообщили, что пришли результаты по русскому языку. Я сказала девочкам проверить свои личные кабинеты. И вот они пшут: 92, 93, 97. Я уже думала, что все. И вдруг Нарияна так скромно пишет: у меня 100 баллов. Как-то даже не верилось, ждали официальный протокол. Он пришел только после обеда. Все подтвердилось. И пошли бесконечные поздравления».

Кириллина Нарияна

То же самое случилось с итогами экзамена по русской литературе. А когда народ узнал, что у одной учительницы сразу две выпускницы получили высший балл, началось вообще нечто невообразимое.

«Кажется, моя фотография оживила все полумертвые группы, — смеется наша собеседница. — Обычно раньше всегда поздравляли учеников, а в этом году решили и учителей. Возможно, это из-за премии».

Поясняем, в Якутии с прошлого года по указу главы республики все стобалльники получают по 100 тысяч рублей. А с этого года такую же премию дают и подготовившим их учителям.

У Айны Михайловны уже были две стобалльницы по русскому языку — Даша Семенова в 2015-м и Аня Дедюкина в 2017-м. А вот по литературе Полина первая. Несколько раз было 97 баллов — всего одна досадная ошибка.

Куда потратит премию

Деньги еще не поступили. Скорее всего, это случится либо осенью ко Дню учителя, либо в конце года — на закрытии Года педагога и наставника.

Учительница, которой в этом году исполнилось 46 лет, хочет потратить их на лечение.

О школе и образовании в Якутии

Виток жизни каждого учителя — это семь лет, с пятого по одиннадцатый класс, говорит она. Своих нынешних выпускников она тоже приняла пятиклассниками семь лет назад, когда только перешла работать в ЯГЛ из Физико-технического лицея.

А вообще, городской лицей каждый год выпускает стобалльников. У ее коллег, Галины Михайловны Костиной и Натальи Николаевны Индеевой, их много.

Да и в целом у Якутии хорошие показатели по русскому языку, считает Айна Михайловна. Для республики, которая только на днях отметила рождение миллионного жителя, 12 стобалльников по этому предмету за 2023 год действительно немалая цифра.

В заключение

Айна Стручкова родом из поселка Кустур Эвено-Бытантайского района на Крайнем Севере. Родилась в многодетной семье. Ее земляки шлют ей поздравления с далекой родины и очень гордятся ее успехами.

У Полины 95 баллов по русскому языку. Причем тест она сдала безошибочно, немножко баллы сняли в сочинении. Девушка хочет стать журналисткой.

Нарияна сдала профильную математику на 76 баллов, обществознание — свыше 80. Ждет результатов по английскому языку. Планирует работать в социально-экономической сфере менеджером.

«В последнее время в обществе есть какое-то настроение, что ЕГЭ — это очень плохо. Я же говорю, что его не надо демонизировать. Единый экзамен нужен в первую очередь для наших детей. Вы посмотрите цены на авиабилеты. А теперь представьте, что ЕГЭ отменили. Родителям придется покупать билеты за бешеные деньги. И ребенок ведь не один поедет поступать. Плюс надо платить за проживание и другие расходы. А так каждый выпускник может удаленно подать документы в вуз, ждать зачисления и спокойно наслаждаться летом. Мне кажется, сейчас ЕГЭ— самая приемлемая, объективная оценка», — поделилась в заключение учительница с 23-летним стажем.

И пожелала ученикам собраться, не волноваться на экзаменах и принять как очередную контрольную. А будущим выпускникам — заранее начать готовиться, правильно распределить свое время и в первую очередь полагаться на себя.

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