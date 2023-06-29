«Не надо демонизировать ЕГЭ». Интервью с учительницей Айной Стручковой из Якутска, подготовившей двух стобалльников ЕГЭ

Айна Михайловна Стручкова. Фото: управление образования Якутска
Редакция «КП — Якутия» писала в прошлом году про выпускника небольшой школы в отдаленном поселке Эльдикан Уть-Майского района Виталия Красикова, сдавшего сразу два ЕГЭ на максимальный балл — по русскому языку и литературе.
В этот раз мы хотим рассказать вам про учительницу из Якутска, подготовившую двух стобалльников. Ее зовут Айна Михайловна Стручкова, и работает она в Якутском городском лицее учительницей русского языка и литературы.
Ее выпускницы-стобалльницы — Нарияна Кириллина, русский язык, и Полина Евсеенко, литература.
«О результатах мы узнали первыми, — говорит Айна Михайловна. — Я состою в московских группах. И вот там ночью, где-то в 6-7 утра по нашему времени, сообщили, что пришли результаты по русскому языку. Я сказала девочкам проверить свои личные кабинеты. И вот они пшут: 92, 93, 97. Я уже думала, что все. И вдруг Нарияна так скромно пишет: у меня 100 баллов. Как-то даже не верилось, ждали официальный протокол. Он пришел только после обеда. Все подтвердилось. И пошли бесконечные поздравления».
Кириллина Нарияна
То же самое случилось с итогами экзамена по русской литературе. А когда народ узнал, что у одной учительницы сразу две выпускницы получили высший балл, началось вообще нечто невообразимое.
«Кажется, моя фотография оживила все полумертвые группы, — смеется наша собеседница. — Обычно раньше всегда поздравляли учеников, а в этом году решили и учителей. Возможно, это из-за премии».
Поясняем, в Якутии с прошлого года по указу главы республики все стобалльники получают по 100 тысяч рублей. А с этого года такую же премию дают и подготовившим их учителям.
У Айны Михайловны уже были две стобалльницы по русскому языку — Даша Семенова в 2015-м и Аня Дедюкина в 2017-м. А вот по литературе Полина первая. Несколько раз было 97 баллов — всего одна досадная ошибка.
Деньги еще не поступили. Скорее всего, это случится либо осенью ко Дню учителя, либо в конце года — на закрытии Года педагога и наставника.
Учительница, которой в этом году исполнилось 46 лет, хочет потратить их на лечение.
Виток жизни каждого учителя — это семь лет, с пятого по одиннадцатый класс, говорит она. Своих нынешних выпускников она тоже приняла пятиклассниками семь лет назад, когда только перешла работать в ЯГЛ из Физико-технического лицея.
А вообще, городской лицей каждый год выпускает стобалльников. У ее коллег, Галины Михайловны Костиной и Натальи Николаевны Индеевой, их много.
Да и в целом у Якутии хорошие показатели по русскому языку, считает Айна Михайловна. Для республики, которая только на днях отметила рождение миллионного жителя, 12 стобалльников по этому предмету за 2023 год действительно немалая цифра.
Айна Стручкова родом из поселка Кустур Эвено-Бытантайского района на Крайнем Севере. Родилась в многодетной семье. Ее земляки шлют ей поздравления с далекой родины и очень гордятся ее успехами.
У Полины 95 баллов по русскому языку. Причем тест она сдала безошибочно, немножко баллы сняли в сочинении. Девушка хочет стать журналисткой.
Нарияна сдала профильную математику на 76 баллов, обществознание — свыше 80. Ждет результатов по английскому языку. Планирует работать в социально-экономической сфере менеджером.
«В последнее время в обществе есть какое-то настроение, что ЕГЭ — это очень плохо. Я же говорю, что его не надо демонизировать. Единый экзамен нужен в первую очередь для наших детей. Вы посмотрите цены на авиабилеты. А теперь представьте, что ЕГЭ отменили. Родителям придется покупать билеты за бешеные деньги. И ребенок ведь не один поедет поступать. Плюс надо платить за проживание и другие расходы. А так каждый выпускник может удаленно подать документы в вуз, ждать зачисления и спокойно наслаждаться летом. Мне кажется, сейчас ЕГЭ— самая приемлемая, объективная оценка», — поделилась в заключение учительница с 23-летним стажем.
И пожелала ученикам собраться, не волноваться на экзаменах и принять как очередную контрольную. А будущим выпускникам — заранее начать готовиться, правильно распределить свое время и в первую очередь полагаться на себя.
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