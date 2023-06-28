Полицейские задержали подозреваемых в дерзком ограблении магазина в Якутске

Фото: скриншот видео МВД по Якутии

Ограбление произошло 26 июня в магазине «Брусничка» в поселке Марха, сообщает МВД по Якутии.

Один из подозреваемых разбил окно и проник в магазин, в это время второй ожидал его в машине. Грабитель пригрозил продавцу травматическим пистолетом и потребовал все наличные из кассы, а также сигареты и сок. В кассе в тот день лежало 70 тысяч рублей. Получив желаемое, они скрылись на автомобиле.

Не прошло и двух дней как незадачливых грабителей вычислили и задержали. Заведено уголовное дело по статье «разбой».

На видео, опубликованном пресс-службой МВД, видно, что оперативник со спецназом стоят возле двери и стучат: «Полиция!». А затем врываются в квартиру подозреваемого.

– Все, все стоим! Уголовный розыск!

– А что случилось? – испуганно спрашивает женский голос.

– Успокойтесь, успокойтесь.

Подозреваемый лежит на полу в наручниках.

– За что задержан?

– Не знаю, – выдавливает из себя он.

Уже позже ему повторяют вопрос, «за что задержан?»

– Вооруженное ограбление магазина «Брусничка» в Мархе. В содеянном полностью раскаиваюсь.

В настоящее время один из подозреваемых содержится в ИВС, другому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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