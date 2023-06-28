«Ты нормальный?». В Якутске избили парня, придравшись к его внешности и прическе

Избивший парня Семен (слева). Певец Евгений Оленов (справа). Фото: соцсети

Вчера в соцсетях распространилось сообщение об избиении парня во дворе дома по Короленко. Отмечалось, что нападавшим не понравился внешний вид парня. Они окружили его толпой, ударили, свалили на землю и запинали. Читатели Дзена смотрите видео по ссылке.

На видеоролике, когда гопники заходят в подъезд, видны их довольные лица. Хотя девушка из их компании осуждающим тоном говорит: «зачем так делаете?», это не смущает агрессоров.

Как пишет SakhaDay, инцидент произошел 27 июня в 02:20 часов ночи. Пострадавший шел по своим делам, когда его окликнул парень, в котором он узнал молодого якутского певца Евгения Оленова. Исполнитель романтических песен о любви грубо обозвал его несколько раз, после чего они начали выяснять отношения.

– Я пошел разбираться, почему он так себя ведет. Я пытался его успокоить беседой. И вроде Евгений уже успокоился, как появились его друзья и окружили. Внезапно сбоку один из них начал наносить мне удары по голове. Я упал на землю, тогда он два раза пнул меня по спине и затылку, затем ударил кулаком. Позже мне сказали, что его зовут Семен, он хотел ударить еще, но его одернули, – говорит избитый.

Нападавшие дали понять, что им не нравится внешний вид побитого. Они интересовались, какой он нации, точно ли якут. Все это время они продолжали сыпать оскорблениями.

– Угрожали, чтобы не обращался в полицию, мол, найдут и закопают. На время успокаивались, потом опять хотели побить. Если бы не их девушки, которые буквально своим телом закрывали меня и умоляли своих парней не трогать меня, то они избили бы меня толпой.

Девушки и, правда, пытались оттащить своих друзей от побитого парня. Наконец молодчикам надоело измываться над жертвой и они ушли. Под конец Оленов пнул его.

В этот же день побитый молодой человек написал заявление в полицию и прошел судмедэкспертизу. Он рассказал сотрудникам правоохранительных органов, что возможно агрессорам не понравились стрижка, рубашка в полоску и туфли.

Фото: соцсети

У него ретроцеребеллярная арахноидальная киста головного мозга, сдавливающая сосуды, и резидуальная энцефалопатия мозга. После ударов и пинка по затылку у него болела голова. 28 июня он показался неврологу в поликлинике, затем его направили на дополнительное обследование к нейрохирургу.

Пресс-служба МВД по Якутии прокомментировала так:

— По факту инцидента, произошедшего по ул.Короленко, участковыми уполномоченными полиции отдела полиции №2 МУ МВД России "Якутское» установлен и доставлен в отдел полиции 24-летний житель Якутска, ранее не судимый.

По предварительным данным, между ним и 25-летним потерпевшим произошел конфликт, в ходе которого он нанес ему побои. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

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