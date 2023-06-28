В Якутии воздушные гимнастки устроили опасную фотосессию во время грозы

Страшная фотосессия во время грозы. Фото: north_pole_sport
Вечером во вторник, 27 июня, в Якутске и ближайших районах разразилась гроза, кое-где прошел сильный град. А в городе воздушные гимнастки школы пилонного спорта north_pole_sport устроили опасную фотосессию.
Ради красивых кадров арендовали манипулятор и выехали, судя по снимкам, на Зеленый луг.
И пока в небе сверкали молнии, девушки висели на специальных приспособлениях и лентах, прикрепленных к стреле манипулятора.
Получилось, конечно, красиво, но очень страшно.
Фото: north_pole_sport
Фото: north_pole_sport
Фото: north_pole_sport
Комментаторы в пабликах затею гимнасток в основном не очень оценили.
«Это такая попытка выпилиться мудреная?», «Слабоумие и отвага», «Через 20 лет дети спросят: мама, ты тогда была дурой?» — такие комментарии оставляют они под постами.
Также читатели посочувствовали водителю манипулятора, который, наверно, все это время сидел в страхе словить разряд.
Напомним, что буквально в тот же день в Краснодаре молния ударила в голову мужчине на парковку. Удар был такой силы, что пострадавший сгорел заживо.
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