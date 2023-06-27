Более 150 тысяч якутян попали на гигапиксельное фото от VK

VK присоединилась к празднованию Ысыаха. Главным подарком якутянам в честь праздника стало гигапиксельное интерактивное фото кульминации фестиваля — церемонии встречи Солнца. На гигараме, которая будет размещена в официальном сообществе праздника «Ысыах Туймаады» ВКонтакте, зрители обряда смогут в деталях рассмотреть мероприятие, а также найти и отметить себя.

Оба дня празднования — 24 и 25 июня — для посетителей фестиваля в Ус Хатыне работала зона VK. Здесь гости могли поучаствовать в различных активностях: послушать выступления местных артистов, сделать этнический макияж у профессиональных визажистов, сразиться с друзьями и другими гостями фестиваля в настольные игры, угоститься лимонадом и кумысом.

Также посетителей зоны VK ждали встречи с популярными артистами и блогерами. На сцене выступили Тима Акимов, Роман Каграманов и ESMI, которые исполнили акустические версии своих песен и сфотографировались с поклонниками.

«Было очень приятно выступить для жителей Якутска, увидеть, что многие знакомы с моим творчеством, вместе спеть и пообщаться. Классная отдача и крутые эмоции! И атмосфера праздника совершенно невероятная — выглядит очень масштабно и колоритно, с удовольствием приеду еще!», — поделился впечатлениями Тима Акимов.

«Ысыах — действительно праздник лета: настроение на фестивале по-настоящему летнее и солнечное, зарядился им на все сто. Увидел национальные наряды и обряды — очень круто! Здорово, что получилось стать частью праздника, спасибо Якутску за такой теплый прием», — рассказал Роман Каграманов.

Фото и видеоматериалы с фестиваля можно найти в официальном сообществе фестиваля «Ысыах Туи маады» ВКонтакте.