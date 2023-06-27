Жадность фраера сгубила. Отказавшийся платить за счет в ресторане Якутска оказался в федеральном розыске

Фото: пресс-служба Управления федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Якутии

Посетитель одного из ресторанов Якутска решил не оплачивать счет. Чтобы усмирить буяна, администратор заведения нажал на тревожную кнопку, а дальше события разворачивались, как в кино.

Мужчина должен был оплатить обед на сумму 2 790 рублей. Что конкретно не устроило посетителя, не уточняется.

Вызов поступил на пульт Якутского отдела вневедомственной охраны Росгвардии. Оперативно сотрудники прибыли в один из ресторанов по улице Губина. Но простой профилактической беседой история не закончилась.

Проверка личности установила, что нерадивым клиентом оказался 38-летний уроженец Верхневилюйского района Якутии. Мужчина числился в федеральном розыске по подозрению в совершении грабежа.

Задержанный доставлен в дежурную часть отдела полиции для дальнейшего разбирательства.

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