Остался ровно год. Что нового увидим на играх «Дети Азии» в Якутске в 2024 году

Фото: оргкомитет МСИ "Дети Азии"

Спустя 7 лет международные спортивные игры «Дети Азии» вернутся в родную Якутию. С 25 по 7 июля 2024 года восьмые по счету игры состоятся в столице Якутске.

Масштабный проект, рожденный в Якутии в 1996 году, вот уже почти 30 лет собирает юных спортсменов до 16 лет со всей Азии и регионов России. За это время появился зимний формат игр, которые проводятся раз в 2 года. Игры проводятся при поддержке Олимпийского комитета России и Азии

– Это единственный мультиспортивный проект в Азии для юных спортсменов. Мы постараемся, чтобы предстоящие игры вышли на новый уровень и стали лучшими за всю историю, – сказал президент оргкомитета «Дети Азии» Владимир Максимов.

Фото: оргкомитет МСИ "Дети Азии"

В 2024 году ожидается приезд более 40 делегаций из разных стран, а также из 8 российских регионов. Всего примут участие 1061 спортсмен. Судить соревнования будут 770 специалистов, в том 450 приглашенных.

Традиционно перед стартом игр по территории республики пройдет эстафета огня, зажженного у подножия Ленских столбов. Готовится насыщенная культурная программа, сейчас рассматриваются кандидатуры режиссеров для церемоний открытия и закрытия.

Новые виды и квоты для команд

В программу включены 24 вида спорта. Кроме стандартных легкой атлетики и игровых видов, появятся кикбоксинг, игра Го и вернется танцевальный спорт, которого не было с 2008 года.

В последние пару лет было много заявок по добавлению новых соревнований. В этом году оргкомитет решил дать шанс скалолазанию и борьбе алыш (борьба на поясах), это динамично развивающий спорт в Центральной Азии. Их проведут в статусе демонстрационных состязаний, то есть их победителей наградят медалями, но они не войдут в официальный зачет.

Фото: оргкомитет МСИ "Дети Азии"

С будущего года будут введены квоты по численности российских команд, чтобы уравнять конкуренцию для азиатских стран. Это не коснется игровых видов, но представительство в индивидуальных видах не должно превышать 110 человек. Отдельная квота будет действовать для Москвы, Татарстана и Башкортостана.

К 2024 году строится 2 спортивных объекта в Якутске

В играх будут задействованы 16 объектов. В том числе Комсомольская площадь, где проведут ежедневные медальные награждения, но и пройдут соревнования по баскетболу и брейкдансу. Для этого у парка будет возведена временная конструкция.

В спортзале Якутской городской классической гимназии пройдет пулевая стрельба, в атриуме Международной арктической школы – игра Го, в КФЕНе СВФУ – шахматы. По госпрограмме обновляются общежития Северо-Восточного федерального университета, где разместятся участники.

Ремонт уже начат в ЦСП «Триумф», в бассейне «Чолбон», в ледовом дворце «Эллей Боотур», на стадионах «Туймаада», «Дохсун», «Модун». Также планируется привести в порядок стрелковый комплекс «Бреген» на маганском тракте. Всего в этом году на эти цели выделено 700 млн руб. В общей сложности на преобразование спортобъектов Якутска будет потрачено больше 1 млрд руб.

По госпрограмме обновляются общежития Северо-Восточного федерального университета, где разместятся участники.

Фото: оргкомитет МСИ "Дети Азии"

Строится многофункциональный спорткомплекс в Сайсарском округе, где пройдут соревнования по волейболу.

В «Дохсуне» возводится скалодром, высота которого 15 метров, а ширина до 45 метров. Его стоимость 72 миллиона рублей, из которых республика не вкладывает ни копейки. Финансирование строительства будет вестись по федеральной программе по инициативе Фонда поддержки олимпийцев России. Срок сдачу уже в этом году. Скалодром будет полностью отвечать мировым стандартом вплоть до возможности проведения чемпионатов мира, отметил Владимир Максимов.

В организации игр задействуют 1800 волонтеров старше 16 лет. В ближайшее время будет объявлен набор.

Якутия по традиции готовит две сборные команды

Республику-хозяйку представят две сборные, в первой числятся 245 спортсменов, во второй – 110.

– Определены старшие тренера. Надеемся, что команда будет в сильном составе и покажет хороший результат. Остался всего год, подготовимся и проведем все на высоком организационном уровне, – отметил министр спорта Якутии Леонид Спиридонов.

Имя главного судьи будет объявлено на этой неделе. Это назначение в оргкомитете назвали в какой-то степени историческим.

17-23 июля в Якутске пройдет семинар для участников, рассказал генеральный директор дирекции «Дети Азии» Михаил Сивцев. Подтверждение визита дали уже 2 страны Сирия и Беларусь, предварительное согласие дали Пакистан, Филиппины, Таиланд, Бутан, Узбекистан, также ожидается приезд представителей Сибири, Уральского федерального округа, ДВФО, Москвы, Татарстана и Башкортостана.

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