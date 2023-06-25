«Выпили жидкость бытового назначения». В Якутске отравились четыре человека

Фото: СУ СК РФ по Якутии

По данным У СК РФ по Якутии, 25 июня из частного пансионата «Забота» в больницу доставили четверых пожилых людей в возрасте от 72 до 85 лет с признаками отравления. Женщина 85 лет скончалась, остальным оказывается врачебная помощь.

Фото: СУ СК РФ по Якутии

По предварительным данным, постояльцы выпили опасную к употреблению жидкость бытового назначения, в состав которой входят химические компоненты. Проводится проверка.

Свою проверку также проводит прокуратура. Частный пансионат «Забота» предназначен для пожилых граждан и инвалидов.

Как уточнили ТАСС в Минздраве, в Республиканскую больницу № 2 доставлены три женщины в возрасте от 72 до 84 лет с признаками отравления химикатами. Все трое госпитализированы в реанимационное отделение, состояние у двоих женщин оценивается как крайне тяжелое.

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