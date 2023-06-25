Вячеслав Дьяконов стал абсолютным чемпионом «Игр Дыгына – 2023»

Вячеслав Дьяконов празднует победу на "Играх Дыгына". Фото: ЯСИА

На Ысыахе Туймаады завершились «Игры Дыгына». Победителем стал спортсмен из Намского района Вячеслав Дьяконов.

На главном спортивном событии национального праздника должны были выступить 12 спортсменов, но в последний момент чемпион прошлого года Алексай Уваровский выбыл из состязания из-за травмы ноги. 24-25 июня его конкуренты состязались в стрельбе из лука, якуткой вертушке, беге на 400 метров, мас-рестлинге, хапсагае и перетаскивании камня.

Почти на всех соревнованиях Вячеслав Дьяконов показывал одни из лучших результатов. В результате его имя возглавило итоговый протокол. Отметим, что нынешний чемпион является сыном шестикратного триумфатора «Игр Дыгына» Николая Дьяконова.

Напомним, «КП – Якутия» ранее делала прогноз, у кого больше всего шансов победить в турнире в этом году. После ухода прошлогоднего чемпиона Алексея Уваровского фаворитом становился Вячеслав Дьяконов из Намского района. Как оказалось, рассчет оказался верным.

Второе место занял Артем Варданян. Кстати, он приходится братом Вячеславу Дьяконову, оба спортсмена из намского села Тюбя. Бронзовым призером стал Айсен Ботуев из Верхневилюйского района.

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