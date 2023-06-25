На следующей неделе до +35 градусов ожидается в якутской Арктике

Фото: KP.RU

С 25 июня в шести оленеводческих районах Якутии синоптики прогнозируют настоящий зной.

Согласно вероятностному прогнозу, 25-29 июня в Оймяконском, Томпонском, Момском, местами в Кобяйском, Верхоянском, Верхнеколымском районах температура воздуха повысится до +30+35°.

А вот на западе, юго-западе и частично в центральных районах региона ждут неблагоприятных погодных явлений. В ближайшие сутки в Ленском районе прольются дожди, местами сильные с выпадом более 11 мм осадков. В Горном, Ленском, Олекминском, Сунтарском, Нюрбинском, Вилюйском, Верхневилюйском районах ожидаются грозы и усиление ветра с порывами до 15-20 м/с.

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