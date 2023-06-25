Веселые молочные старты. В Якутии провели эстафету среди мужчин-дояров

Забег с бидонами молока, сборка маслобойки и ручное взбитие сливок: как прошел забавный конкурс среди мужчин-дояров в Якутии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Необычное соревнование организовали на национальном празднике Ысыах в Шологонском наслеге Горного района Якутии. В конкурсе участвовали четверо мужчин-дояров.

Участникам предстояло, не расплескав молоко, добежать с ведром до бидонов. По трассе емкости необходимо было дотащить по трассе до следующей станции. Затем мужчины собирали сепаратор-маслобойку, после чего бежали ко второму столу для готовки керчеха. Это якутское сладкое лакомство из сливок и варенья, которое взбивают с помощью традиционного инструмента — мутовки. Она представляет собой деревянную палочку с круглым наконечником.

В конце испытания якутский десерт необходимо было употребить вместе с оладьями. Победителем объявили того, кому удалось опустошить свою чашу быстрее всех. Интересно, что пришедший первым после забега с бидонами и сборки маслобойки, не выиграл, вероятно, ему не удалось справиться с керчехом.

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