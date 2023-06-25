Глава Якутии встретил солнце на национальном празднике Ысыах

Фото: подписчик КП - Якутия

Традиционный обряд встречи солнца провели в Якутии в рамках празднования Ысыаха Туймаады-2023. Вместе с несколькими тысячами якутян в церемонии поучаствовал лидер республики Айсен Николаев.

Фото: подписчик КП - Якутия

Встреча солнца состоялась 25 июня в 02:00 часов в местности Үс Хатыҥ недалеко от Якутска. Во время обряда люди протягивают руки первым лучам рассвета. Согласно местным верованиям, таким образом якуты получают благословение верховных божеств Айыы.

Как проходила церемония, можно увидеть по ссылке.

Глава Якутии передал видеопривет с обряда.

После церемонии даруется благословение алгыс, затем сотни жителей Якутии, взявшись за руки, танцуют осуохай (якутский хоровод).

С программой заключительного дня празднества можно ознакомиться в подборке «КП – Якутия».

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