Кто пытался отравить кенгуру? В Якутске разгорелся конфликт между двумя мини-зоопарками

Фото: «Зоополис»

На днях мини-зоопарк «Зоополис» Якутска опубликовал на своей странице в соцсети пост о том, что неизвестные лица проникли ночью в их дворик в городском парке культуры и отдыха и отравили козу.

Якобы злоумышленники на самом деле пытались отравить единственного в Якутии кенгуру, но приманку съела коза. «Зоополис» намекнул, что взломщиков опознали, и обвинил конкурентов в попытке избавиться от редкого животного.

Дня через два появился еще один пост, в котором говорилось, что подозреваемые задержаны и признались, что пытались перелезть через их забор. Один из задержанных — несовершеннолетний работник другого мини-зоопарка — «Зооленд», который располагается буквально в двух метрах от них. Он работает ночным сторожем и уже имеет криминальное прошлое, писал «Зоополис».

Редакция «КП — Якутия» обратилась за комментарием в «Зооленд», которому предъявили обвинения.

«Они уже давно занимаются черным пиаром»

В «Зооленде» рассказали, что они узнали об этой истории, когда их вызвало руководство парка и сообщило им об этом. У них действительно есть несовершеннолетний сотрудник, ему 17 лет. Но работает он только днем, не ночью. Полиция его задержала, когда он возвращался в парк с Комсомольской площали, где покупал себе еду. Его опрашивали. Но он не проникал ночью в зоодвор и не давал никаких признательных показаний.

«На Айталину (директора «Зоополиса») уже подано несколько заявлений о клевете. Родители наших инструкторов написали на нее, потому что она голословно обвиняет. У нее нет ни видеосъемки, ни свидетелей, ни отпечатков пальцев. От слова ничего», — говорит Наталья.

По ее словам, руководство «Зоополиса» уже давно занимается черным пиаром: то у них пропадает лиса, то у них крадут поссума, то кто-то разбил стекла и отравил животных, а теперь это.

«Мы работаем шесть лет. И раньше стояли в парке с другим зоодвориком. Все било тихо-мирно, ни одного заявления друг на друга. Но, к сожалению, когда ввели лицензирование на зоопарки, они ее не получили. Мы остались одни. Года два назад мне позвонила Айталина, моя старая знакомая, и даже спросила разрешения открыть маленький зооуголок. Но в итоге открыла полноценный зоопарк, два филиала. А в прошлом году мы переехали недалеко от нее. И вот тогда начались проблемы», — поведала собеседница редакции.

Дело в том, что в «Зоополисе» разрешают трогать и брать животных на руки, а в «Зооленде», придерживаясь нового закона «Об ответственном обращении с животными», погладить можно только кроликов, козочек и т.п. — тех, кого разрешили и кто от этого не испытывает стресса, пояснила она. К обезьянам, допустим, не пускают. Но объяснить посетителям, почему в одном мини-зоопарке можно его потрогать, а в другом нет — непросто.

«Нашим животным по десять лет. В «Зоополисе» те же козочки живут 2-3 месяца. А когда они подрастают, начинают бодаться и становятся «неинтересны», от них избавляются. А потом в общей группе козоводов опять появляется объявление, что им нужны козлята», — рассказала Наталья.

Разбираться, кто прав и кто виноват будет полиция. В МВД Якутии подтвердили, что поступили заявления от мини-зоопарков. У работников «Зооленда» взяли отпечатки пальцев. О результатах экспертизы не сообщается.

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