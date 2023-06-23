В Нюрбинском районе Якутии столкнулись два мотоцикла, погибло три человека

Фото: СУ СК РФ по Якутии

Ночью 23 июня в районе села Бысыттааах Нюрбинского района произошло смертельное ДТП с тремя погибшими, сообщает СУ СК РФ по Якутии.

На место происшествия выехали сотрудники оперативных служб, следователь Нюрбинского МСО, который провел осмотр места происшествия и иные неотложные проверочные мероприятия.

По предварительным данным следствия, 19-летний водитель мотоцикла выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с другим мотоциклом.

Фото: СУ СК РФ по Якутии

В результате столкновения погибли оба водителя, а также 16-летний пассажир одного из них. 18-летняя пассажирка получила травмы, доставлена в медицинское учреждение.

По данному факту следственными органами проводится процессуальная проверка.

ГИБДД Якутии уточняет, что у обоих водителей не было прав, мотоциклы не зарегистрированы. Кроме того, ни у одного из участников трагедии не было шлемов и других средств защиты.

Напомним, что за четыре дня текущей недели, с 19 по 22 июня, в Якутии произошло 10 страшных ДТП, в которых погибли семь и пострадали 19 человек.

С 23 по 25 июня ГАИ будет работать в усиленном режиме. А на дорогах увеличится число нарядов ДПС.

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