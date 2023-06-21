После публикации полного видео нападения мигранта на женщину с ребенком в Якутске часть комментаторов встала на сторону мужчины

Фото: Sakhaday/МВД

В Сети появилось полное видео конфликта, произошедшего на днях на автомойке в Якутске между женщиной с ребенком и иностранным гражданином.

Напомним, якутянка попросила мужчину убавить музыку, потому что она мешала ее спящему в машине ребенку. Но в ответ он, по ее словам, начал сыпать оскорблениями. Тогда она достала камеру, мужчина напал на нее, отобрал телефон и полил женщину из ее же газового баллончика, которым она пыталась защититься.

Все происходящее засняла камера наружного наблюдения. Но, к сожалению, звук на ней отсутствует. (Видео для читателей Дзена — здесь).

Полное видео длится больше 10 минут. Его вы можете посмотреть в нашем телеграм-канале — здесь.

А вот видео, которое засняла женщина на свой телефон.

После того как запись с камеры наружного наблюдения слили в сеть, комментаторы разделились на два противоположных лагеря. Часть продолжает винить мигранта, утверждая, что он повел себя недостойно: мог бы сразу убавить звук, не конфликтовать и т.д.

Другие поменяли свое мнение и назвали женщину провокатором: устроила скандал на ровном месте, полезла к нему со своим телефоном, когда он спокойно мыл машину и никого не трогал. И с баллончиком тоже сама подошла и брызнула, а он отобрал. Они требуют освободить мужчину и извиниться перед ним, а женщине советуют обратиться к психологу и психиатру. Напомним, мигранта арестовали на десять суток за мелкое хулиганство.

На записи видно несколько других мужчин-свидетелей. Возможно, они могли бы прояснить ситуацию, потому что без звука картина остается неполной.

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