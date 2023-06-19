Спасенному якутянами теленку овцебыка Алане нашли подругу в зоопарке

Фото: "Роев ручей"

Овцебыку Алане, которую спасли на Таймыре якутские вахтовики, нашли новую подругу в зоопарке. Напомним, новорожденного теленка спасли в мае: работники обнаружили животное рядом с тушей погибшей матери, забрали с собой, а позже переправили в Красноярск, где теленка поселили в зоопарке «Роев Ручей».

С самого начала сотрудники зоопарка отмечали, что им предстоит непростая работа по реабилитации Аланы: овцебыки являются стайными животными, и теленок очень нуждался в компании, причем не только человеческой. Ситуация разрешилась неожиданным образом – северный овцебык подружился с годовалой камерунской козой по кличке Пепа.

«Они подружились и вместе проводят время. Пепе, на всякий случай на рога надели силиконовые трубки, вдруг вздумает бодаться – козы это любят. Но, к счастью, все обошлось. Глядя на козу, Алана начала понемногу пробовать сено, свежие березовые веники, концентрат. Но все же, основной рацион пока составляет молочная смесь», – рассказали в зоопарке.

Специалисты отметили, что реабилитация Аланы пока продолжается. Из-за ранней гибели матери у теленка полностью отсутствовал материнский иммунитет, поэтому ветеринарам пришлось круглосуточно наблюдать за животным и проводить регулярные обследования. Тем не менее, Алане смогли подобрать оптимальный рацион и режим кормления.

«За время карантина она подросла, поправилась (почти в два раза), подружилась с сотрудниками, очень любит играть в мяч, как все дети, любит «обнимашки», – добавили в «Роевом ручье».

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