«Это совершенно бесплатно». В Якутске под видом кулинарного шоу предлагают купить кухонного робота за 100 тысяч рублей

Фото: KP.RU

На какие только ухищрения не идут компании, чтобы впарить свою дорогущую кухонную технику. Несколько дней назад корреспонденту «КП – Якутия» позвонили с неизвестного номера и пригласили на бесплатное кулинарное шоу с подарками.

– А в чем подвох? – насторожился я.

– Ни в чем. Это совершенно бесплатно. Мы покажем вам, как готовится еда с помощью новейших гаджетов, а также вручим подарок – видеорегистратор. Только приходите с женой, – проворковал ласковый женский голос.

В ходе беседы выяснилось, что на мероприятие приглашают строго от 35 до 70 лет – то есть, платежеспособное население и люди старшего поколения.

На самом деле это совсем не новый сценарий. Такое практикуется по всей России. Как пишут в интернете, обычно звонит некий представитель компании с неизвестным никому названием и предлагает принять участие в бесплатном кулинарном шоу. Обязательное условие – возраст от 35 до 70 лет.

На «кулинарном шоу» вам промывают мозги и уговаривают купить супернабор посуды или дорогую кухонную технику. После общей презентации отводят на индивидуальную беседу и всеми правдами-неправдами впаривают продукцию за бешеные деньги. Главное – завлечь халявой, а потом все как в тумане. Жертва, прибежавшая за подарком, сама не понимает, как подписывает кредитный договор на покупку дорогущей бытовой техники.

Для «кулинарного шоу» организаторы арендовали маленькую кафешку в ТЦ «Кружало». А людей пришло немало. Причем некоторые мужчины как я, без своих жен. Организаторы даже спросили, почему пришел без второй половинки, огорчились, но все же выдали бейджик и зарегистрировали.

Между делом я спросил, а как они нашли мой номер. Мужчина объяснил, что баз с номерами в России полно, фактически каждый раз, когда гражданин что-то заполняет (анкета на получение дисконтной карты, опросник, документы в банке и т.п.), эти контакты попадают в базы, которыми торгуют соответствующие фирмы.

Не успел я сесть на свое место, как меня и еще одного мужчину подняли и попросили выйти. Оказалось, что людей пришло так много, что мест на всех не хватало. И организаторы решили избавиться от одиноких мужчин, как самых бесперспективных, а их места занять семейными парами. Видимо, продавцы считают, что женщин легче обработать, чем бестолковых в кухонных делах, мужчин.

Тем не менее, нам вручили по видеорегистратору и снова записали наши телефоны. Уже на улице мужчина признался, что тоже ждал развода, но все-таки пришел из любопытства. Таким образом, мы не стали жертвами шоу, а ведь кто-то наверное купил технику за 99 990 рублей (именно за столько этот кухонный робот продается в Сети).

Уважаемые жители Якутии, помните, что под видом щедрых акций и раздачи подарков всегда таится какой-то подвох. Будьте осторожны и помните, где находится бесплатный сыр.

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