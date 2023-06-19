В Якутске вандалы разорвали баннеры в поддержку СВО

Фото: t.me/gagarinocrug

В Якутске разыскивают неизвестных молодых людей, разорвавших в Гагаринском округе баннеры в поддержку СВО и участников праймериз.

Об этом пишет Управа Гагаринского округа. Беспрецедентный случай произошел в ночь на 18 июня.

Вандалы целенаправленно разорвали баннерные растяжки в поддержку специальной военной операции, одна из которых была установленные на фасаде ТЦ «Можайский Пассаж». На баннере были размещены изображения участников боевых действий, в том числе действующий председатель Народного фронта РС (Я), ветеран-афганец Валерий Лютый.

Также в эту ночь были уничтожены баннеры участников праймериз главы Гагаринского округа Евгения Сидоренко, главврача Якутской Городской больницы №2 Саргыланы Васильевой, руководителя РИК «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Руслана Платонова, сопредседателя «Народного фронта РС(Я)» Дмитрия Панькова.

Читатели Дзена могут посмотреть видео по этой ссылке.

Как считают в округе, данная противоправная акция связана с тем, что Паньков совместно с Управой Гагаринского округа стал бороться с незаконными алкоточками, которые продают алкоголь в ночное время, в том числе и подросткам.

– Но больше всего удивил тот факт, что данная группа сволочей, решила объявить войну Народному фронту который всегда на стороне граждан РФ и систематически проводит работу по оказанию помощи семьям СВО, – говорит замглавы округа Андрей Петров.

В данное время ведутся розыскные мероприятия, изъяты видеозаписи с объектов округа, изучаются записи с камер, ведется опрос очевидцев, а также ведется поиск свидетелей данного происшествия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Уголовное дело вандалов, осквернивших памятник Семену Дежневу в Якутске, направлено в суд (подробнее)

Вандалы разгромили почти половину теплых остановок в Якутске (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.