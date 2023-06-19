Медвежье семейство забрело в поселок в Якутии

Скриншот видео t.me/neru_life1

Бурую медведицу с двумя детенышами заметили у железной дороги. Утверждается, что инцидент произошел в поселке Золотинка Нерюнгринского района.

Этот визит поразил очевидцев, заснявших зверей на видео. На нем лесное семейство прогуливается на фоне деревьев и каменных домов.

– Медведи, вот у нас на базе. Пацаны, медведи! – комментируют за кадром.

Видимо, заметив людей, хищники побежали прочь от домов в сторону поезда.

В Единой дежурно-диспетчерской службе Нерюнгринского района ответили «КП – Якутии», что сообщений о заблудших медведях в Золотинке к ним не поступало.

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