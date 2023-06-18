«Не стоит додумывать». Владельцы магазина в Якутске о рекламе, вызвавшей обсуждение

Фото: соцсети

В Якутске на аварийный, разваливающийся дом по Лермонтова повесили двусмысленную рекламу комиссионного магазина, чем вызвали бурное обсуждение в сети.

На баннере девушка стоит, чуть нагнувшись, а сзади мужчина держит перфоратор, имитируя этим половой акт.

«Фу», «Уберите этот позор», «какой кринж», «бары иирбиттэр» (все с ума сошли), «что за дешевая подача и ни разу не привлекательный макет», «еще и на этом убожеском доме»– пишут возмущенные пользователи.

Многие посчитали, что УФАС должен отреагировать на такую рекламу, как в случае с магазином «ТелМарт», который несколько лет назад был известен своей рекламой на грани фола.

После того как первый баннер стал предметом обсуждения, оказалось, что на этом доме есть и второй плакат, с не менее двусмысленным содержанием. Девушка рекламирует магазин. Ей протягивают пачку денег с комментарием: «Преимущества на лицо».

Фото: SakhaDay

В рекламе снялась местная модель Рамиля «Карамель» Сорокина. Судя по ее Instagram (*признан экстремистской организацией, запрещен на территории России), девушка не видит ничего зазорного в провокационных снимках. Мать двоих детей с удовольствием демонстрирует свое, бесспорно, шикарное тело. И даже рассказала как увеличила свою грудь.

Фото: соцсети Рамили Карамель

Как сообщил Sakhaday владелец комиссионного магазина Александр, он не видит ничего предосудительного в данной рекламе.

– Мы получили то, что хотели, ажиотаж работает. Разве что мы планировали установить билборд, и очень удивились, когда увидели растяжку на полуразрушенном доме с вандальными надписями. Но и тут есть плюсы — мы обратили внимание общественности на проблему, украсили дом.

По его словам, модель они выбрали сами, так как она «хорошая модель, привлекающая внимание».

– Нет, ну, а что такого? В рекламе перфоратора девушка прилично одета. Ничего провокационного нет. Проще бы люди относились, чаще улыбались, не негативили. Несколько лет назад в Якутске была реклама со слоганом «Дала соседу, дам и тебе», вот это да, провокация. А наша реклама вполне в рамках приличий. Не стоит додумывать.

Александр, конечно, сильно лукавит, говоря, что не видит ничего провокационного, но в одном он прав – реклама на грани фола действительно привлекла внимание людей после публикации в соцсетях и СМИ.

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