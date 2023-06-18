«Ужасающие условия за 40 тысяч». В Якутске возмутились состоянием детского лагеря «Бинго»

Фото: Дворец детского творчества Якутска

Стартовал очередной сезон в летнем лагере «Бинго», но вместо радости приезд сюда принес разочарование. Родители пожаловались на неудовлетворительные условия в спальных корпусах.

Все для детей: грязь, пыль, старье

Открытие лагеря переносили несколько раз из-за проблем с документами. На собрании родителей в корпуса не пустили, сославшись на проведение дезинфекции. Поэтому внутреннее убранство комнат, в которых предстоит жить детям, удалось увидеть лишь после заселения. Картина неприятно удивила мам и пап.

Фото: t.me/novostiyakutsk

– Путевки продают за 40 тысяч рублей, детей размещают в ужасающих условиях. Корпуса даже не то, что старые, они очень грязные, без всякой уборки. На форточке висит старая советская марля, с толстым слоем черной пыли. Стены также все в пыли, про полы даже говорить не стоит. Старые одеяла и простыни с ужасным запахом, – говорится в сообщении.

Автор задается вопросом, как Управление образования города дает разрешение на открытие в таких условиях.

«Генуборка была проведена»

Оперативно на эту жалобу отреагировали во Дворце детского творчества, которому с июня этого года принадлежит лагерь. Здесь напомнили, что «Бинго» построен в 60-е годы 20 века, и заверили, что генеральная уборка помещений и чистка территории проводились силами сотрудников учреждения.

– При подготовке к летнему сезону в лагере построены новые объекты: столовая и душевая, ежегодно проводится косметический (текущий) ремонт. В этом году проведен частичный, локальный ремонт стен и потолков спальных корпусов, ремонт и обновление медицинского кабинета, столовой, – отмечается в телеграм-канале Дворца детства.

Фото, которыми поделилось руководство лагеря, выглядят намного радужней. Фото: Дворец детского творчества Якутска

Руководство сообщило, что в этом году практически полностью реконструируют инфраструктуру, обновят материально-техническую базу, а также организацию и формат профильных смен. На преобразования Управление образования выделило дополнительные средства.

«КП – Якутия» обратилась за комментарием в Управление образования, но в учреждении попросили перезвонить в понедельник.

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