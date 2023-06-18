Утонули в грязи. Километровые пробки образовались на трассе в Якутии

В Якутии застряли машины на трассе, которая превратилась в грязевую кашу. Фото из соцсетей

На этой неделе между городами Ленск и Мирный в Якутии образовалась многочасовая пробка на грунтовой дороге «Мухтуя». Власти региона поручили в ускоренном темпе восстановить движение.

По бампер в грязи

16 июня в огромных колеях и ямах застревали не только легковые машины, но и грузовики. На протяжении трассы образовалось несколько таких пробок. По словам водителей, простаивать приходилась по 3 часа и больше.

По данным телеканала «Аламзный край», причиной происшествия стало игнорирование запрета Минтранса региона. Дело в том, что с 15 мая по 15 июня на трассе был ограничен проезд грузовых автомобилей свыше 4 тонн из-за интенсивной оттайки грунта. Под колесами большегрузов перенасыщенная влагой дорога превратилась в настоящую полосу препятствий в виде множества провалов. Кроме того, проблем добавили прошедшие недавно ливни.

Власти Якутии поручили ускорить восстановление дороги

В тот же день удалось вытащить застрявшие автомобили и ликвидировать пробки. Обеспечить проезд и привести трассу в надлежащее состояние в ближайшие сутки, потребовал вице-премьер Якутии Дмитрий Садовников. 17 июня этот вопрос рассмотрели на совещании в правительстве региона. Отмечается, что местные промышленники посодействуют в ремонте трассы, информирует пресс-служба главы республики.

Фото: Управление автодорог Якутии

К ремонту приступили два предприятия. Со стороны Мирного дорогу отсыпает МУАД, работают грейдера. Ближе к Ленску участок «Талкан-строя», запросившего увеличить объем грунта, так как 240 кубов, заложенных по контракту, недостаточно. Правда, у Управления автодорог Якутии есть претензии к этой организации, которая не своевременно начала ремонт 13-километрового участка.

– Подрядчик, согласно государственному контракту, должен был в июне начать восстановление земполотна, а также приступить к ликвидации пучин на участке с 76 по 89 км автодороги в Ленском районе. Однако эти работы до сих пор не выполнены в силу отсутствия карьера, исправной техники и машинистов, – сообщается на сайте ведомства.

На дороге продолжает дежурить строительная техника, выравнивающая трассу, но местами движение остается затрудненным, особенно для легковых автомобилей.

– Движение не закрыто, но проезд грузовых автомобиле свыше 4 тонн не рекомендуется. Ремонт трассы идет и будет продолжаться до октября. О новых пробках на трассе сообщений не было, – рассказали 18 июня «КП – Якутии» в Единой дежурно-диспетчерской службе Ленского района.

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