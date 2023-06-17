Глава Якутии рассказал о строительстве сети ВОЛС в Арктике для развития туризма

Фото: правительство Якутии

Глава Якутии Айсен Николаев встретился на полях Петербургского экономического форума с президентом ПАО «Ростелеком» Михаилом Осеевским. Главной темой для обсуждения стало развитие сети высокоскоростного интернета в арктических регионах, а также работа над цифровыми сервисами в Якутии.

Сеть ВОЛС в Арктике развивается в рамках проекта «Синергия Арктики»: его реализует Правительство Якутии совместно с Минцифры РФ. Проект предусматривает строительство более 7 тысяч километров оптоволокна, которые охватят 86 населенных пунктов. В этом году приоритет отдан маршруту «Кирово – Жиганск».

«Обеспечение арктических районов высокоскоростным интернетом имеет огромное значение для динамичного развития республики и повышения качества жизни якутян», – подчеркнул Айсен Николаев.

По словам главы, в следующие пять лет Якутия будет серьезно заниматься развитием туризма. Уже разработана концепция развития отрасли, начинается строительство отелей в Якутске, инфраструктуры в районе Ленских столбов и вблизи Оймякона. Для развития туризма важно обеспечить регионы высокоскоростным интернетом.

«Это колоссальные вложения, которые никогда не окупятся, если ориентироваться только на туристов. Строительство в условиях Крайнего Севера даже не на десятки процентов, а в разы дороже, чем в другой точке Якутии, уж не говоря о Центральной России. И только сочетание промышленного развития и тянущегося за ним инфраструктурного способно создать тот поток, о котором мы можем говорить как о туристическом», – подчеркнул Николаев.

При этом глава отметил, что праздник Ысыах уже сегодня является крупнейшим туристическим событием региона. Он привлекает не только россиян, но и иностранцев: по словам Николаева, еще за несколько дней до Ысыаха Туймаады все рейсы и все гостиницы в Якутске заполняются полностью.

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