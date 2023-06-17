В Якутии неадекват избил лифт, ударил девушку и начал угрожать в соцсетях за слив видео

Фото: Sakhaday

В Якутии неадекватный молодой человек начал угрожать в соцсетях тем, кто слил видео с его участием, пишет Sakhaday. Накануне молодой человек зашел в лифт с девушкой, начал пинать кабину ногами и прыгать в ней. Когда подруга попыталась его успокоить, якутянин жестким ударом в голову буквально вырубил ее.

После того, как видео с камеры наблюдения попало в сеть, парень начал присылать угрозы в паблик, где оно было опубликовано. Судя по всему, виноватым себя он ни в чем не считает, да и вообще – не видит в таком поведении ничего зазорного.

«Это обычная семейная разборка. Без разрешения вы не имеете право выкладывать видео. Нарушение права на неприкосновенность», – заявил неадекват.

В полиции его мнение, правда, не разделили: правоохранители задержали мужчину и составили на него административный протокол. Полицейские рассказали, что все действо произошло в доме на улице Петра Алексеева, а герою видео 24 года. Других подробностей правоохранители не привели.

Отметим, что заводить на буйного якутянина уголовное дело за избиение в полиции не будут: его девушка отказалась писать заявление и сообщила, что не имеет претензий к парню. И даже за побитый лифт ему грозит лишь мелкий штраф на тысячу рублей, по административной статье о «мелком хулиганстве».

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