В Якутии аварийно приземлился набитый пассажирами вертолет

Фото: "Полярные авиалинии"

В районе Якутска совершил аварийную посадку вертолет Ми-8. ЧП произошло в 90 километрах от города: в вертолете в этот момент находились 21 пассажир и 4 члена экипажа. Кому принадлежит вертолет и куда он направлялся, пока не сообщается.

Как сообщили в экстренных службах, погибших и пострадавших нет. Сейчас на место крушения готовятся вылететь сотрудники Региональной поисково-спасательной базы.

Также в состояние готовности приведены сотрудники МЧС: они готовы по сигналу выдвинуться к месту крушения на вертолете.

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