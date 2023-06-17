«К нам зима пришла». Красивый заснеженный июньский пейзаж засняли в Якутии

Фото: скриншот видео

В пятницу, 16 июня, на юге Якутии выпал снег. Вот какие потрясающие кадры заснеженного пейзажа сняли путники на федеральной автодороге «Лена» между городами Томмот и Нерюнгри.

Видео вышло в телеграм-канале «КримЯкутия».

«16 июня. К нам зима пришла. Ужас, что творится. Вот такое вот у нас нынче лето», — говорит мужчина.

Тем не менее он продолжает любоваться красотой вокруг. Он и его спутница словно попали в сказку. (Видео для читателей Дзена — здесь).

На 12:00 17 июня в Нерюнгри зафиксировали +16 градусов, накануне — до +8 градусов.

Напомним, несколькими днями ранее, а именно в День России — 12 июня, в Якутии тоже выпал снег. Фотографии с того дня можно посмотреть здесь.

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