В Якутске 19 июня вынесут приговор Ринату Абсалихову

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В понедельник, 19 июня, суд вынесет приговор сообщнику Сусанны Рожиной — Ринату Абсалихову.

Первое судебное заседание по его делу состоялось 21 сентября 2022 года. В отличие от Рожиной, которая полностью признала вину и сотрудничала со следствием, Абсалихов признал вину лишь частично.

Скромный преподаватель информатики Якутского экономико-правового института с зарплатой в 40 тысяч рублей познакомился с блогером на фоне ажиотажа вокруг СОШ №1. Под видом борьбы за права детей ушлая парочка хотела убедить власти выкупить здание салона красоты «Метелица» для размещения школы.

Затем они продолжили «сотрудничество». В декабре 2021 года они шантажировали владельца клиники DELTA и получили от него три миллиона рублей. Но погорела криминальная пара после вымогательства 100 миллионов рублей у риелтора Гульнары Уваровой.

После задержания дружба между Рожиной и Абсалиховым закончилась и они стали активно «топить» друг друга. Рожину даже привозили на судебное заседание по делу Абсалихова.

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