Суд арестовал имущество осужденных аферистов по громкому делу о самостроях, где пострадало 130 якутян

Тот самый дом на улице Неустроева. Фото: Эхо столицы

Апелляционная коллегия Верховного Суда Якутии оставила без изменений приговор Якутского городского суда в отношении Виктора Прошутинского, Евгении Подорожной, Виктора Эльтермана.

Они обвинялись в мошенничестве и причинении имущественного ущерба в особо крупном размере. Судебное заседание по их делу началось 12 марта 2021 года, а приговор был вынесен 19 января этого года.

Прошутинский получил шесть лет колонии, а его зять Эльтерман 4,5 года в колонии общего режима. Дочь Прошутинского и жена Эльтермана Евгения Подорожная приговорена к шести годам в колонии общего режима с отсрочкой исполнения наказания до достижения ребёнком 14-летнего возраста.

В чем они обвинялись?

С 2011 по 2013 годы Виктор Прошутинский создал пять компаний жилищно-строительные кооперативы «Татта», «Лиза Чайкина» «Дежнева 19», жилищно-накопительный кооператив «Новый дом» и ООО «Агентство ипотечного финансирования», которые зарегистрировал на номинальных лиц. Через эти строительные кооперативы он организовал незаконное строительство двух многоквартирных жилых домов по улицам Неустроева и Лизы Чайкина.

Люди поверили мошеннику и купили квартиры-студии в доме на улице Неустроева, 32 через жилищно-строительный кооператив «Таатта». Через некоторое время они узнали, что трехэтажный дом возведен на земельном участке под ИЖС, то есть, фактически незаконно.

Похожую схему Прошутинский вместе с дочерью Евгенией и зятем Виктором провернул и с многоквартирным домом на улице Клары Цеткина, 14\4. Заведомо зная, что отсутствует разрешение на строительство и перспектив ввода объекта в эксплуатацию не имеется, заключил с гражданами договоры паенакоплений.

Всего от этих жилищных махинаций пострадало более 130 граждан, сумма причиненного им ущерба составила 159 миллионов рублей. В суде была доказана передача паевых взносов в размере более 58 миллионов рублей.

В ходе следствия потерпевшие подали гражданские иски о взыскании материального ущерба. На имущество ООО «Агентство ипотечного финансирования» и ЖСК «Квадратный метр» наложен арест, а это земельные участки, жилые дома и объекты незавершенного строительства, всего на общую сумму 84 682 150 рублей. Также суд наложил арест на жилое помещение одного из фигурантов уголовного дела, которое находится в Московской области.

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