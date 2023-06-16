«Я пока все-таки глава». Тина Канделаки на ПМЭФ «понизила» Айсена Николаева до первого зампреда

Фото: пресс-служба АГиП Якутии

Курьезный случай произошел 15 июня на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) «Производство кино и сериалов в России. Поддержка в условиях санкций».

Модератор сессии, ведущая Тина Канделаки, объявляя Айсена Николаева, назвала его первым заместителем председателя правительства Якутии.

Айсен Николаев с юмором отнесся к этому.

– Я пока не первый заместитель председателя, я пока все-таки глава (смеется).

– Вы глава, да? А мне написали «первый заместитель». У вас здесь есть явно какие-то конкуренты, которые работают против вас.

– Точно-точно. Это происки конкурентов, которые не хотят, чтобы кинематография Якутии стала первой.

– Друзья мои, давайте узнаем, кто же не хотел оставить вас в роли главы, – заключила Канделаки. Видео смотрите ниже (для читателей Дзена ссылка).

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