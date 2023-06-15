Бензин, попавший в реку Лена, принадлежит компании «Саханефтегазсбыт»

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Бензин марки АИ-92, который попал в реку Лена в результате столкновения танкера «Ерофей Хабаров» и судна «ТР-901», принадлежит АО «Саханефтегазсбыт».

Об этом пишет издание Arcticpost со ссылкой на председателя Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Якутии Дмитрия Лепчикова.

По его словам, груз был предназначен для реализации на автомобильных заправках для населения в коммерческих целях. Танкер совершал маршрут до Олёкминска.

– Данный нефтепродукт является коммерческим товаром, в связи с этим ущерб экономике республики отсутствует. «Ленское объединенное речное пароходство» осуществляет завоз нефтяного сырья и угля для котельных, а также авиационного топлива для государственных нужд республики. Бензин марки АИ-92 не входит в эту категорию товаров, – говорит Лепчиков.

Предварительно убытки будет возмещать страховая компания. Если же инцидент будет признан не страховым случаем, придется раскошелиться ЛОРПу. Ранее гендиректор ЛОРП Сергей Ларионов заявил, что компания готова возместить весь ущерб.

Сейчас «Ерофей Хабаров» в сопровождении аварийно-спасательного флота направляется к нефтеналивному причалу поселка Пеледуй. Там произведут перевалку груза из аварийного судна в порожнее. И смогут подсчитать количество вылитого в реку бензина.

– На завоз и обеспечение топливом населения данное происшествие не повлияет, обеспеченность автобензином находится на контроле АО «Саханефтегазсбыт» и Госкомобеспечения, – добавил Лепчиков.

Напомним, что вечером 12 июня на реке Лена в районе города Киренск Иркутской области столкнулись два танкера «Ерофей Хабаров» (принадлежащий ЛОРП) и «ТР-901». В результате аварии часть топлива попала в реку. Точное количество уточняется, но предварительно это может быть от 60 до 90 тонн бензина АИ-92.

Пятно от нефтепродуктов у границ республики ожидается 15-16 июня. Подготавливаются заградительные боны и необходимые сорбенты. По состоянию на 10ч:30м 15 июня 2023 года по результатам лабораторных исследований установлено, что нормативы содержания нефтепродуктов в пробах воды реки Лена не превышены.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что капитан танкера ЛОРП, где вылился бензин, был пьян, а судном управлял его помощник. Заведено уголовное дело.

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