«Это не нашего отца». Загадочная история с возвращением в Якутию найденной медали легендарного фронтовика

Фото: Ил Тумэн

В конце мая государственное собрание Ил Тумэн сообщило, что народный депутат Якутии Александр Кошуков вернул в республику медали и знак «Почетный гражданин Республики Саха (Якутия)», принадлежавшие фронтовику Феодосию Семеновичу Донскому.

Говорилось, что почетный гражданин Якутии скончался в 2013 году, в возрасте 94 лет, после чего его квартира со всем содержимым была продана. Среди распроданных вещей оказались медали Донского, которые угодили в частные руки в одной из среднеазиатских республик.

Депутат намеревался вернуть награды родным фронтовика. Но те его опередили с неожиданным заявлением.

«Все награды отца у нас. Это чужие»

Дочь фронтовика Евгения Феодосьевна написала изданию «Якутск Вечерний» письмо, в котором говорит, что квартира ее отца не продавалась, а все его награды хранятся в семье и никуда не терялись.

«Сообщаем, что квартира не продана, о чем можно узнать в управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии. Знак «Почетный гражданин Республики Саха (Якутия)» и все принадлежащие отцу награды находятся у нас, в семье», — пишет она.

И в подтверждение прислала фотографию почетного знака.

Фото: «Якутск Вечерний»

Чьи же это медали?

Кошуков очень удивился, узнав об этом. Он говорит, что награды нашли в Кыргызстане.

«Люди, у которых мы приобрели знак, рассказали, что ранее они подрабатывали в Якутске, делали ремонт в одной из квартир. По их словам, новый собственник квартиры выбросил все имущество, принадлежащее предыдущему хозяину, и среди всего этого хлама они нашли знак, который увезли с собой. Вот они-то и сказали, что этот знак принадлежит легендарному фронтовику Донскому», — сказал он.

Депутат принес извинения родным Феодосия Семеновича и пообещал, что узнает, по какому адресу делали ремонт жители Кыргызстана. Надеемся, тогда станет ясно, кому же на самом деле принадлежали этот почетный знак и медали.

Феодосий Семенович Донской (1919-2013) — советский ученый, журналист и государственный деятель, действительный член Академии Северного форума. Был участником штурма Берлина, после взятия которого он написал на стене Рейхстага: «Были и мы: из Якутии Донской Ф.С., из Чувашии Коннов Ф.Ф.».

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