Дмитрий Садовников сообщил, что вода в реке Лене в Якутии соответствует нормам

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Первый зампред правительства Якутии Дмитрий Садовников сообщил, что пробы воды из реки Лены на территории республики соответствуют нормам.

Пробы брали в 19:00 и 23:00 13 июня, а также в 08:00 утра 14 июня в Ленском районе. Результаты пришли: они отвечают требованиям СанПИН к качеству воды питьевого и хозяйственно-бытового назначения.

Отмечается, что вода соответствует и рыбохозяйственным нормам.

Забор воды на анализы продолжается.

Спасательные службы курсируют между Пеледуем и Витимом и с места докладывают, что разлива нефтепродуктов, нефтяных пятен и запаха не фиксируется.

Напомним, что вечером 12 июня на реке Лена в районе города Киренск Иркутской области столкнулись два танкера «Ерофей Хабаров» (принадлежащий ЛОРП) и «ТР-901». В результате аварии часть топлива попала в реку. Точное количество уточняется, но предварительно это может быть от 60 до 90 тонн бензина АИ-92.

Пятно от нефтепродуктов у границ республики ожидается 15-16 июня. Подготавливаются заградительные боны и необходимые сорбенты.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что капитан танкера ЛОРП, где вылился бензин, был пьян, а судном управлял его помощник. Заведено уголовное дело.

Обновление: По состоянию на 10ч:30м 15 июня 2023 года по результатам лабораторных исследований установлено, что нормативы содержания нефтепродуктов в пробах воды реки Лена не превышены.

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