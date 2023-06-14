Якутская студия выпустила игру Daydream: Forgotten Sorrow, на которую вдохновила сказка «Маленький принц»

Daydream: Forgotten Sorrow

Сегодня, 14 июня, выходит игра Daydream: Forgotten Sorrow от резидентов технопарка «Якутия» Frozen line. Об этом сообщил в своем телеграм-канале министр инноваций и инфокоммуникационных технологий Якутии Анатолий Семенов.

Игра в жанре приключений, где необходимо управлять героем и его плюшевым мишкой, решать всевозможные головоломки, проходить испытания загадочного мира темного фэнтези.

Судя по релизу, графика просто потрясающая.

Создатели игры Андрей Максимов и Николай Баишев отмечают, что их вдохновила сказка Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Как и в книге, идея в том, чтобы рассказать историю взрослого человека через восприятие главного героя — наивного и доброго мальчика.

На данный момент у инди-студии идет разработка уже третьего проекта.

Ознакомиться с игрой можно по ссылке.

Напомним, ранее глава Якутии Айсен Николаев на своей пресс-конференции намекнул, что в республике есть четыре-пять IT-компаний, которые в ближайшие годы могут «очень серьезно выстрелить». Возможно, одна из них как раз студия Frozen line.

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