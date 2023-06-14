В Якутске ликвидировали пожар на мусорном полигоне

Фото: t.me/EvgenyGrigorev

Мэр Якутска Евгений Григорьев заявил, что возгорание на городской свалке окончательно потушено. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

– В течение двух суток, с утра 12 июня, сначала провели обваловку песком очага горения, чтобы предотвратить дальнейшее распространение огня, после этого – отсыпку и трамбовку всей площади горения. Всего на эти цели ушло порядка 4 тысяч кубометров песка.

Фото: t.me/EvgenyGrigorev

Он отметил, что работали в две смены по 30 человек, задействовали более двадцати единиц техники: самосвалы, бульдозеры, погрузчики. Новая коммунальная техника, которую приобрели в прошлом году, отработала без поломок.

– Прошедший дождь, на самом деле, только затруднил работу по ликвидации пожара. Мужики говорят, если бы не осадки, могли бы закончить вчера. Сильно размыло подъездные пути на самом полигоне, стекающая вода не давала нормально проводить трамбовку, а испарения от тлеющих отходов затрудняли видимость, и просто не давали дышать, – подчеркнул глава Якутска.

Он поблагодарил организации, принимавшие участие в ликвидации возгорания: МУП «Жилкомсервис», АО «Якутдорстрой», МЧС, ИП Назиудинов.

Фото: t.me/EvgenyGrigorev

Напомним, возгорание на мусорном полигоне на Вилюйском тракте началось самопроизвольно 12 июня, около 7 утра. Два дня на мусорном полигоне велись работы по тушению огня.

В тот же день в 15:45 пожар был локализован (прекращено распространение и ликвидирована угроза перехода в лесную зону). Но работы по тушению продолжались. Очаг горения отсыпали песком.

Жители окрестных домов двое суток ощущали едкий запах гари. Роспотребнадзор Якутии зафиксировал превышение концентрации взвешенных частиц.

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