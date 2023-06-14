Психушка и издевательства родных: МВД Якутии рассказало, что переживают жертвы мошенников после обмана

Фото: gtrkmariel.ru

Практически каждый будний день МВД Якутии сообщает, сколько денег передали телефонным мошенникам за прошедшие сутки якутяне. Суммы доходят до нескольких миллионов рублей.

И вот теперь правоохранительный орган решил рассказать, что переживают жертвы мошенников, когда они остаются с огромными, непосильными долгами.

Как правило, даже если полиция находит аферистов, вернуть похищенные деньги обманутым — задача очень непростая. В результате жертвы оказываются в глубокой долговой яме с низким материальным доходом. Это приводит к трагедиям в семье.

Так, в этом году 30-летнюю жительницу Мегино-Кангаласского района избил муж, когда узнал о крупном долге перед банками.

Над 67-летней жительницей Якутска стали издеваться взрослые дети и супруг. Дошло до того, что они попытались запихнуть ее в психиатрическую клинику. Женщина не выдержала плохого отношения родных, на склоне лет она вынуждена жить отдельно от семьи. По ее словам, дети и муж не обращаются к ней по имени или «мама», называя оскорбительными словами.

Пожилую жительницу Хангаласского района госпитализировали в больницу с подозрением на прединсультное состояние. Перед этим она ушла из дома и пропала. Взрослые дети обратились в полицию. Женщину нашли ночью блуждающую по берегу реки. Только на опросе в полиции семья узнала, что лишилась шести миллионов рублей.

29-летняя жительница Якутска была вынуждена отправить малолетних детей к родителям в село, потому что не могла прокормить их из-за многочисленных долговых обязательств.

Другого жителя Якутска, 45 лет, госпитализировали с инфарктом.

И это лишь малая часть трагедий, произошедших с нашими знакомыми, соседями, коллегами, одноклассниками и т.д. Лишь та часть, которая стала известна полиции.

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