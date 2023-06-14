Спасатели Якутии эвакуировали семью с маленькими детьми, у которой сломался лодочный мотор

Фото: Служба спасения Якутии

В 2:23 ночи 11 июня в колымский поисково-спасательный отряд поступило сообщение о том, что пропала семья с тремя маленькими детьми, передает Служба спасения Якутии.

Они выехали на моторной лодке из Среднеколымска на участок Маяк, но к назначенному времени не прибыли на место. На связь не выходили.

В семье три малыша, возраст — пять лет, три года и год четыре месяца. Мужчина 1972 г.р., женщина 1982 г.р.

Родные, забеспокоившись, обратились за помощью.

Из Среднеколымска тут же на поиски отправились два спасателя. Пропавших обнаружили утром 11 июня на нежилом участке Манжелек. Как оказалось, у них вышел из строя лодочный мотор. Все пятеро были в удовлетворительном состоянии.

Семью благополучно эвакуировали на участок Маяк.

Служба спасения просит граждан перед поездкой сообщать близким о маршруте следования, времени прибытия, брать с собой средства связи, сменную одежду, запас продуктов, спички, не забывать про спасательные жилеты для каждого.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.