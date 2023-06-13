Спас чудом. В Якутске инспектор ДПС выхватил ребенка из-под «КамАЗа»

Фото: Управление Госавтоинспекции МВД по Якутии

В последний день мая рутинное патрулирование одной из улиц Якутска завершилось чудесным спасением, сообщает Управление Госавтоинспекции МВД по Якутии.

Старший лейтенант полиции Василий Киприянов как обычно проверял документы у водителей и следил за порядком на проезжей части. В тот день их с напарником автопатруль расположился возле дома №27 по улице Хабарова.

Вдруг мужчина заметил, как с ближайшего двора в сторону дороги внезапно выбежала девочка трех-четырех лет. Незамедлительно полицейский бросился за ней следом и в последний момент выхватил ребенка почти из-под колес проезжавшего мимо «КамАЗа». Благодаря бдительности инспектора трагедии не случилось, и девочка осталась невредима.

После происшествия Василий Киприянов отвел малышку домой, дорогу ему показала сама девочка. Полицейский передал ее матери и провел с ней профилактическую беседу.

Почему столь малолетний ребенок гулял по оживленной улице без присмотра взрослых, неизвестно. Разбираться в этой ситуации предстоит службе ПДН.

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