Лесной хулиган. В Якутии косолапый забрался в избушку и перевернул там все вверх дном

Фото: t.me/lenapillarsnationalpark

На территории национального парка «Ленские столбы» медведь наведался в старую лесную избушку в местности Улахан Тарын и вдоволь там покуролесил.

Фото: t.me/lenapillarsnationalpark

Как пишет телеграм-канал парка «Ленские столбы», такие избушки, предназначенные для временного проживания инспекторов, всегда привлекают диких животных: они чувствуют новые запахи, в том числе манящие ароматы еды, и отправляются на разведку.

Фото: t.me/lenapillarsnationalpark

«Наведение своего порядка» в лесных избушках – обычная медвежья повадка. Забираясь в домик через дверь или окно, звери переворачивают там все вверх дном в поисках угощения. Они с легкостью находят запасы продуктов, рассыпают крупы, разливают растительное масло. Сопутствующий ущерб – сломанные столы, лавки и другая мебель.

Фото: t.me/lenapillarsnationalpark

А вот, кстати, возможный вандал. Его запечатлела фотоловушка в конце мая. Хозяин леса вышел к подкормочной площадке.

Фото: t.me/lenapillarsnationalpark

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