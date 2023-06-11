В карьере Якутии самосвал насмерть придавил горного мастера

Фото: Следком Якутии

10 июня в соцсетях и пабликах распространилось страшное видео упавшего большегруза: кабинка водителя разбита в смятку, медики прямо на месте пытаются реанимировать пострадавшего. В частности, видео появилось в телеграм-канале «КримЯкутия».

Утверждалось, что это произошло возле поселка Рябиновый Алданского района. (Видео для читателей Дзена — здесь).

В районной ЕДДС подтвердили «КП — Якутия» факт гибели горного мастера. Это произошло днем в субботу на дороге, ведущей в поселок. К сожалению, мастера спасти не удалось. Предполагалось, что самосвал упал из-за неисправного тормоза.

Позже Следком Якутии начал проверку. По информации следствия, большегруз упал при спуске в карьере горнодобывающего предприятия в Алданском районе.

Погибший мастер — 1980 г.р., не водитель. Он сидел на пассажирском сиденьи. Сам водитель госпитализирован в медицинское учреждение.

Следователи провели осмотр места происшествия и иные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.

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