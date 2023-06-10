В Якутии энергетики сняли кота, который несколько дней провел на столбе

Фото: Якутскэнерго

10 июня к зоозащитнице Злате Сычевой обратилась жительница села Намцы Лада. По ее словам, на одном из столбов в селе уже 4-5 дней сидит кот и не может спуститься. Но никто не спешит помочь несчастному животному.

– Никому нет до него дела. Ни ветеринарии, ни администрации, ни РЭС, ни МЧС, — сокрушалась девушка.

Зоозащитница забила тревогу: животное обессилено и может скоро погибнуть. Она начала искать людей, готовых помочь с автовышкой и снять бедного кота. Информация разошлась по соцсетям и на нее откликнулись энергетики Намского РЭС Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго».

В спасательной операции участвовали электромонтер Виталий Бочкарев, водитель автовышки Ньургустан Слепцов и мастер Николай Васильев.

Фото: Якутскэнерго

За спасением кота с волнением наблюдали его хозяева, и как только сотрудники Намского РЭС передали им кота, они сразу же унесли счастливого питомца домой.

Месяц назад, кстати, в Якутии тоже сняли обессиленного кота с электроопоры, просидевшего там три дня.

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